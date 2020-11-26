В КГГА призвали не водить детей на праздники

В двух третях столичных заведений общего среднего образования есть классы, закрытые на карантин. Фото: pinterest.com

В Киевской городской государственной администрации призвали родителей и их детей не посещать массовые мероприятия во время рождественско-новогодних праздников.

Также родителей просят не водить малышей на новогодние праздники в школах и детсадах, сообщили в пресс-службе КГГА.

"По ежегодной статистике, в декабре всегда наблюдается увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ, а в этом году добавился еще и Covid-19. Поэтому Департамент образования и науки призывает детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, в частности от проведения традиционных концертов в школах и детсадах", - сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Он также добавил, что по состоянию на 25 ноября в двух третьих столичных заведений общего среднего образования есть классы, закрытые на карантин.

"В каждом 4-м саду города также есть закрытые группы. Посещаемость садов составляет 51% от общего списка", - добавил Мондриевский.

По его словам, большинство школ уже давно работает дистанционно. Учителя даже при самоизоляции по желанию продолжают работать из дома, чтобы обеспечить непрерывный образовательный процесс для детей.

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