В Казахстан прибыли витебские бойцы-десантники. Фото: Reuters

Подразделения белорусских военных были доставлены пятью самолетами Ил-76.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

"В Казахстан прибыли белорусские миротворцы. В составе рта Витебских бойцов-десантников", - говорится в сообщении телеканала.

В состав входят только военнослужащие-контрактники.

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"Это подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлен для выполнения подобных задач", - заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

Сегодня в Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками. Все переброшенные в Казахстан военнослужащие десантных спецподразделений Вооруженных сил России участвовали в сделках по захвату Крыма и агрессии против Украины, пишет Inform Napalm.