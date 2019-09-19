В Карпатах зафиксировали первые морозы

В Карпатах температура упала до -3°С. ФОТО: УНН

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский сегодня температура упала ниже нуля.

"По состоянию на 7:40 19 сентября 2019-го на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха -3°С. Заморозок", - пишет в Facebook Черногорский поисково-спасательный пост.

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Британские метеорологи предупредили об экстремальном холодном циклоне "Монстр с Востока". Под его воздействием в январе-феврале 2020-го температура воздуха опустится до минимума за последние 30 лет.