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пятница, 02 апреля 2021 12:42

В Карпатах выпало 15 см снега

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В Карпатах выпало 15 см снега
На горе Поп Иван Черногорский облачно. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах ухудшилась погода. В ночь на 2 апреля выпало до 15 см мокрого снега. Утром наблюдался туман.

Северный ветер в пределах 11 м/с, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00, 02.04.2021, на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и видимость до 50 м, температура воздуха -1°С", - говорится в сообщении.

3 и 4 апреля в Украине ожидается похолодание и дожди. Возможно ночное понижение температуры до 0°С.

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В ближайшую неделю в Украине будет держаться умеренно теплая весенняя погода. Столбики термометров покажут +10...12°С, ночью местами возможны небольшие морозы до -3°С. А вот 8 апреля воздух прогреется уже до +21°С.

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