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пятница, 02 апреля 2021 10:47

Украину накроет дождями: чего еще ждать от погоды в первую неделю апреля

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Украину накроет дождями: чего еще ждать от погоды в первую неделю апреля
В Украине будут лить дожди. Фото: pixabay.com

Ближайшую неделю в Украине будет держаться умеренно теплая весенняя погода. Столбики термометров будут достигать +10...12°С, ночью местами возможные небольшие морозы до -3°С. А вот 8 апреля повтря прогреется уже до + 21°С.

Несмотря на теплую погоду 2-8 апреля поднимется ветер, во всех регионах пройдут дожди, а в Киеве возможен мокрый снег, в Карпатах - снег, говорят в Укргидрометцентре.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

2 апреля - облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...8°С, днем ​​+7...12°С.

В Карпатах значений снег, температура воздуха ночью -2...3°С, днем ​​-2...3°С.

3 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...3°С, днем ​​+5...10°С.

В Карпатах снег, температура воздуха ночью 0...-5°С, днем ​​-2...3°С.

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4 апреля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем ​​+5...10°С.

В Карпатах небольшой дождь со снегом, температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+2...-3°С.

ВОСТОК

2 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Харьковщине днем ​​небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6°С, днем ​​+7...12°С.

3 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...6°С, днем ​​+7...12°С.

4 апреля - облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...9°С, днем ​​+6...11°С.

ЦЕНТР

2 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь только ночью в Кировоградской, Полтавской и Днипрпетрвщини без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с Температура воздуха ночью +4...9°С, днем ​​+9...15°С.

3 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...3°С, днем ​​+6...11°С.

4 апреля - облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1... 6°С, днем ​​+6...11°С.

СЕВЕР

2 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...9°С, днем ​​+7...12°С.

3 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -2...3°С, днем ​​+5...10°С.

4 апреля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...6°С, днем ​​+6...11°С.

ЮГ И КРЫМ

2 апреля - облачно с прояснениями. Ночью без существенных оадив, днем ​​местами небольшой дождь,. Ветер юго-западный, 7-12 м / с местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +1...6°С, днем ​​+8...13°С.

3 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...6°С, днем ​​+8...3°С.

4 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...10°С, днем ​​+13...18°С.

КИЕВ

2 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7°С, днем ​​+9...11°С.

3 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем ​​+7...9°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Весна на подходе. Какая погода будет в апреле

4 апреля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5°С, днем ​​+9...11°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 АПРЕЛЯ - 8 АПРЕЛЯ

5-6 апреля в большинстве областей будет идти дождь, только днем ​​6 апреля в западных, южных и восточных областях без осадков. 7 апреля преимущественно без осадков.

Температуре 5 апреля ночью 0...+6°С, днем ​​+4...11°С, на юге ночью +5...10°С, днем ​​+13...18°С. 6-7 апреля ночью +3...9°С, днем ​​+8...15°С.

8 апреля в западных областях пойдут дожди, температура ночью +2...8°С, днем ​​+6...12°С. На остальной территории без осадков, температура ночью +6...12°С, днем ​​+15...21°С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В АПРЕЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

2 апреля самая низкая температура -13,1°С была в 1929 году в Харькове, самая высокая +28,4°С - в 1947 году в Крыму.

В этот день 2012-го в Ивано-Франковской 22 часов была метель. А в 2011 году в Одессе поднялся сильный ветер. Порывы достигали 33 м/с.

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет, сообщил народный синоптик Леонид Горбань. А потому не стоит ждать тепла в последний месяц весны.

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02
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