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среда, 31 марта 2021 14:52

Весна на подходе. Какая погода будет в апреле

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Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Апрель в этом году будет теплее. Фото: pixabay.com

Второй месяц весны принесет тепло. Средняя месячная температура воздуха в апреле составит +7...+11С°.

Об этом Gazeta.ua узнала в синоптиков.

"Абсолютный максимум температуры воздуха составит +26...33С°. Относительно осадков, то среднее месячное количество всегда составляет 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье 102-107 мм", - сказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

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Апрель будет теплый с периодическими перепадами температуры и мелкими дождями.

"В начале месяца будет +8...+12С°. 8-9 апреля прогреется до +16С°. Через 3 дня похолодает до +8С°. К середине апреля температура постепенно увеличится до +18... 21С°. Но, потом опять снизится до +14С°. Относительно осадков, то иногда пройдут лишь мелкие дожди. Вербное воскресенье будет прохладным", - рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Посевы в Украине находятся в разных состояниях: от хорошего к едва удовлетворительного.

"Осенью прошло очень мало неравномерных осадков. Сходы на некоторых полях появились только в декабре. Вследствие холодов весеннее кущение почти отсутствует. Поэтому на полях с поздними сходами очень редки посевы. Если в первой декаде апреля не наступит потепление и не начнется интенсивное кущения то ситуация на полях станет плачевной", - заявил агроном Виталий Ярешко.

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году также не стоит ожидать.

Автор: Анна Дудченко
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