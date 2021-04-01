До +19, но местами дожди: какие регионы накроет непогода

1 апреля теплее всего будет на западе Украины. Часть страны накроют дожди. Фото: pixabay.com

В Украине сегодня, 1 апреля, в западных областях ожидаются осадки.

На остальной территории страны будет солнечно, сообщили в Укргидрометцентре.

На востоке страны температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов с отметкой плюс.

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В западных областях температура воздуха установится на уровне от 14 до 19 градусов выше нуля. Ожидаются дожди.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 12 до 16 градусов тепла.

Апрель будет теплый с периодическими перепадами температуры и мелкими дождями. Средняя месячная температура воздуха в апреле составит 7 ... 11С °. Абсолютный максимум температуры воздуха составит +26 ... 33С °. По осадкам, то среднее месячное количество - 22-62 миллиметра, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 миллиметров, на высокогорье - 102-107 миллиметров.