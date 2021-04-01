До +19, но местами дожди: какие регионы накроет непогода

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 513
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 477
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 261
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 495
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 522
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 909
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 270
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
9
7
5
0
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
&quot;Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год&quot; - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
Видео
Все видео
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 729
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 450
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 189
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 522
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 990
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 08:57

До +19, но местами дожди: какие регионы накроет непогода

  Комментировать
До +19, но местами дожди: какие регионы накроет непогода
1 апреля теплее всего будет на западе Украины. Часть страны накроют дожди. Фото: pixabay.com

В Украине сегодня, 1 апреля, в западных областях ожидаются осадки.

На остальной территории страны будет солнечно, сообщили в Укргидрометцентре.

На востоке страны температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов с отметкой плюс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая погода будет на Пасху

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 14 до 19 градусов выше нуля. Ожидаются дожди.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 12 до 16 градусов тепла.

Апрель будет теплый с периодическими перепадами температуры и мелкими дождями. Средняя месячная температура воздуха в апреле составит 7 ... 11С °. Абсолютный максимум температуры воздуха составит +26 ... 33С °. По осадкам, то среднее месячное количество - 22-62 миллиметра, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 миллиметров, на высокогорье - 102-107 миллиметров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До +19, но местами дожди: какие регионы накроет непогода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 14220
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 11890
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 9244
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 7542
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4527
Общество
В чем обвиняли первых украинцев, вывезенных в Сибирь
В чем обвиняли первых украинцев, вывезенных в Сибирь
 Просмотров: 108
"У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые" - Голубовская о реальной картине коронавируса
"У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые" - Голубовская о реальной картине коронавируса Просмотров: 621
Второй день подряд в Украине рекорд смертности от коронавируса
Второй день подряд в Украине рекорд смертности от коронавируса Просмотров: 747
С 1 апреля украинки будут выходить на пенсию по новым правилам: подробности
С 1 апреля украинки будут выходить на пенсию по новым правилам: подробности Просмотров: 666
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
1
Ярош приоткрыл тайну относительно политических амбиций
Голосов: 55791
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть