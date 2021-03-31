Погода поразит украинцев в начале апреля

2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей. Фото: pixabay.com

1 апреля обещает быть теплым и солнечным. В четверг в большинстве областей Украины ожидается +15...20°С.

На Сумщине, Черкасщине, Полтавщине и в Одесской области температура воздуха составит +11...15°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В прибрежных морских зонах будет прохладнее. Небольшой ветер ожидается с юго-запада. Дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории страны без существенных осадков. В западных областях возможны первые грозы.

В Киеве завтра ожидается +17...19°С. Ветер с юго-запада, без существенных осадков. А вот пятница в столице будет дождливой.

2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Сначала похолодает на западе и севере, а на выходных холодно станет и в остальных областях.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.