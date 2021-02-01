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В Карпатах бушуют метели. Есть угроза лавин

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В Карпатах бушуют метели. Есть угроза лавин
В Карпатах большая угроза лавин из-за значительных снегопадов. Фото: pixabay.com

В украинских Карпатах до сих пор продолжаются снегопады и метели. Поэтому сегодня, 1 февраля, сохраняется опасность схода лавин.

В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей содержится значительное снеголавинная опасность, 3-й уровень, указывают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

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На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - на утро температура воздуха -5 ° С, ветер южный 3 м/с, облачно, туман, идет снег. Вчера покров снега на горе достигал более 1 м.

По данным синоптиков, 1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значений снег. Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. В Киеве и Киевской области на дорогах гололедица, днем ​​значительный снег.

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Дата
01
февраля

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