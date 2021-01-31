Под лавинами погибли трое лыжников

В австрийских Альпах в субботу погибли трое лыжников в трех отдельных случаях схождения лавин.

Об этом сообщает Укринформ.

Первый трагический случай произошел на горнолыжном курорте Кюхтай в федеральной земле Тироль. Трое юношей 14, 15 и 16 лет решили съехать с трассы и покататься на открытой местности. Во время спуска 16-летний парень упал, выше него начала сходить лавина и засыпала его. Двое его товарищей смогли покинуть опасное место и вызвали спасателей. К сожалению, их товарища нашли мертвым в снегу.

Другой случай смертельного схода лавины также произошел в Тироле, где в субботу вообще сошло семь лавин. В горах в районе н.п. Аксамер Лизум под 100-метровую лавину попал одинокий горнолыжник во время восхождения на вершину. Тело засыпанного снегом 48-летнего австрийца нашли случайно двое других горнолыжников, которые проезжали позже неподалеку.

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Кроме того, во время горнолыжной поездки в районе Пинцгау в Зальцбурге под лавину попал еще один одинокий лыжник. Знакомые бросились искать 29-летнего мужчину после того, как он не вернулся в определенное время. Они наткнулись на место схода лавины на маршруте движения лыжника, позже под снегом спасатели нашли и тело мужчины.

Швейцарские исследователи подтвердили версию схода снежной лавины на Северном Урале на палатку туристической группы Игоря Дятлова, которая погибла при загадочных обстоятельствах 1959 года.