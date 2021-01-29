Ученые объяснили загадочную гибель туристической группы Дятлова

Снежная лавина убила туристов в 1959 году. Фото: risk.ru

Швейцарские исследователи подтвердили версию схода снежной лавины на Северном Урале на палатку туристической группы Игоря Дятлова, которая погибла при загадочных обстоятельствах в 1959 году.

Соответствующую статью опубликовали в научном журнале Communications Earth & Environment.

По словам исследователей, лавина образовалась из-за мощных ветров и действий самих туристов, которые выбрали неудачное место для ночлега.

"Если бы Дятлов и его группа не очистили часть склона холма от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не произошло. Это было главной, но не единственной причиной начала лавины", - говорится в публикации.

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Исследователи воссоздали модель схода снежной лавины. Они пришли к выводу, что туристы установили палатку вплотную к склону и вырубили большую снежную нишу, которая защищала бы их от ветра. Снег намитало 9-13 часов. Ниша не выдержала веса снежного плиты и лавинообразно поползла по склону.

Туристы услышали мощный гул снежной лавины, которая несется на них и вышли из палаток. Их сразу же снесло сходом большого количества снега. Они замерзли в снегу при температуре минус 25 градусов.

Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова погибла при до конца не выясненных обстоятельствах в походе по Северному Уралу в ночь на 2 февраля в районе горы Холатчахль. Событие официально было названо несчастным случаем, который произошел под влиянием непреодолимой силы природы.