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воскресенье, 31 января 2021 16:02

Спасатели предупреждают об опасности из-за погоды

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Спасатели предупреждают об опасности из-за погоды
В Украине ожидают мокрый снег и гололед. Фото: pixabay.com

1 февраля в большинстве областей Украины возможен сильный снег и гололед.

"В большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значений снег. Рост снежного покрова 5-10 сантиметров. Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 метров в секунду", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В северной и центральной Украины, а также на Харьковщине ожидается гололедица. ДСНС заявляет о 1 уровне опасности.

Также погодные условия в понедельник могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

В результате непогоды 29 января в Украине остаются обесточенными 182 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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