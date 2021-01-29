Непогода обесточила 182 населенных пункта

В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 182 населенных пункта.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГСЧС.
На дорогах общего пользования обеспечен проезд за исключением некоторых ограничений в трех регионах. Так, в Одесской области ограничили движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах госзначения.
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В Николаевской области ограничили движение автобусов и большегрузных транспортных средств на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
На Киевщине ограничили проезд грузовиков чтобы избежать создания заторов на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области.
Из-за ухудшения погодных условий в Киев временно запретили въезжать грузовикам. Власти города хотят уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.
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