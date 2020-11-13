В какие страны нельзя ехать украинцам: обновлен список "красной и зеленой" зон

Обновили список "красных" и "зеленых" зон. Фото: УНН

В Украине обновили перечень стран "красной и зеленой" зон.

Список "красных" стран сократился до 45. Украина - в "зеленой", говорится на сайте Министерства здравоохранения.

К "красной" зоне отнесли: Польшу, Грузию, Хорватию, Австрию, США, Великобританию, Францию, Швейцарию, Испанию, Италию, Бельгию, Черногорию, Нидерланды, Словакию, Чехию, Армению, Португалию, Венгрию, Болгарию, Румынию, Швецию.

В "зеленой" зоне сейчас находятся 148 страна, в том числе, Украина. Среди них: Германия, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония, Азербайджан.

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 787 случаев коронавируса.