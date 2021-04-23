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пятница, 23 апреля 2021 11:30

В Кабмине заговорили о продлении карантина после 30 июня

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В Кабмине заговорили о продлении карантина после 30 июня
Немчинов призвал украинцев строго соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома в период майских праздников. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии Covid-19 карантин в Украине могут продлить и после 30 июня.

Развитие ситуации будет напрямую зависеть от граждан, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не думаю, что режим чрезвычайной ситуации продлили только на два месяца. Когда мы заходили в карантин, то понимали, что это на более долгий период. Но в зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне. Соответственно и карантинные ограничения продлеваются периодически", — пояснил Немчинов.

Он призвал украинцев строго соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома в период майских праздников и на Пасху. Ведь массовые скопления людей могут привести к новой волне заболеваемости.

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21 апреля правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 30 июня. В красной зоне карантина находятся Киев и 12 областей. Третья волна коронавируса пошла на спад, говорят в Минздраве.

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