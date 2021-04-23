Более 2 млн больных: коронавирус в Украине пересек новую метку

За последние сутки в Украине обнаружили 14 227 новых больных коронавирусом. Из них детей – 591, медработников – 277.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 004 630 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 23 апреля сообщает Минздрав.
Умерли 41 700 пациентов, из них 434 – за последние сутки. Выздоровели 1 552 267 пациентов, за последние сутки – 18 964.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1296), Киеве (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев – 1269 случаев / 1679 прививок;
Винницкая область – 259 случаев / 478 прививок;
Волынская область – 509 случаев / 534 прививки;
Днепропетровская область – 1296 случаев / 1453 прививки;
Донецкая область – 807 случаев / 352 прививки;
Житомирская область – 420 случаев / 392 прививки;
Закарпатская – 87 случаев / 791 прививка;
Запорожская область – 839 случаев / 1084 прививки;
Ивано-Франковская область – 147 случаев / 436 прививок;
Киевская область – 922 случая / 646 прививок;
Кировоградская область – 199 случаев / 335 прививок;
Луганская область – 244 случая / 311 прививок;
Львовская область – 926 случаев / 859 прививок;
Николаевская область – 383 случая / 477 прививок;
Одесская область – 658 случаев / 837 прививок;
Полтавская область – 621 случай / 616 прививок;
Ровенская область – 538 случаев / 542 прививки;
Сумская область – 382 случая / 454 прививки;
Тернопольская область – 372 случая / 350 прививок;
Харьковская область – 1137 случаев / 918 прививок;
Херсонская область – 287 случаев / 499 прививок;
Хмельницкая область – 640 случаев / 720 прививок;
Черкасская область – 698 случаев / 537 прививок;
Черновицкая область – 250 случаев / 606 прививок;
Черниговская область – 387 случаев / 263 прививки.
Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 30 июня. В красной зоне карантина находятся Киев и 12 областей. Третья волна коронавируса пошла на спад, говорят в Минздраве.
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