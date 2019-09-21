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суббота, 21 сентября 2019 17:22

В кабинете директора ГБР нашли прослушку

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В кабинете директора ГБР нашли прослушку
Сейчас в кабинете Романа Трубы продолжаются обыски. Фото: Ukrpravda

В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли прослушку.

Сейчас Национальная полиция проводит обыски в кабинете руководителя ГБР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Один из сотрудников обнаружил элементы системы прослушивания в кабинете директора ГБР. Сейчас Нацполиция проводит оперативные действия", - рассказал собеседник.

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Как отмечается, прослушку обнаружили в вентиляционной системе во время проветривания помещения.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект президента Владимира Зеленского о разрешении на прослушивание нардепов. Предполагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро и Государственном бюро расследований право самостоятельно снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

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