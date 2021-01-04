В Испании усилили карантин из-за новогоднюю вечеринку

При этом участникам карантина грозят штрафы в размере три тысячи евро, тогда как организаторам - до 600 000 евро. Фото: DPA

Власти Испании усилила карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, из-за массовой вечеринку, которая длилась более 40 часов с нарушением правил.

Отмечается, что в поселке Линас-дал-Вальес, расположенного в 30 километрах от Барселоны, 300 человек собрались в складском помещении для празднования Нового года. Об этом сообщило издание The Local.

Накануне разгонять нарушителей карантина приехали сотни спецназовцев. По данным полиции, оборудование, использованное во время вечеринки, конфисковано, трех организаторов арестован, а все участники будут привлечены к ответственности.

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При этом участникам карантина грозят штрафы в размере три тысячи евро, тогда как организаторам - до 600 000 евро. После вечеринки власти сообщили о введении более жестких ограничений для большинства регионов, в частности относительно передвижения. По новым правилам, жители могут выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу или к врачу.

Сейчас в Испании подтверждено 1,9 миллиона случаев коронавируса, из них почти 51 000 - летальные. Страна занимает девятое место в мире и пятое в Европе по заболеваемости COVID-19.