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понедельник, 23 июля 2018 20:02

В Греции арестовано более 100 украинских моряков: Денисова бьет тревогу

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В Греции арестовано более 100 украинских моряков: Денисова бьет тревогу
В греческих тюрьмах заключено более 100 украинских моряков. Фото: Misto

В Греции более сотни украинских моряков попали в тюрьму из-за того, что их заставляли переправлять нелегальных мигрантов в Европу.

Украинцов под принуждением силы и угрозой смерти заставлюют выполнять незаконную работу. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Украинцы заполонили греческие тюрьмы. Наших граждан обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море "нелегалов" в Европу. Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами", – написала она.

Денисова отмечает, что на работу к преступным группировкам попадут моряки с тяжелым финансовым положением.

"На такую ​​нелегальную работу преступные группировки вербуют украинцев, у которых возникают финансовые трудности. Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах... А кто-то делает на этом огромные деньги!", – объяснила омбудсмен.

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Она отмечает, что "в тюрьмах нарушаются права задержанных".

"Переводчики, предоставляемые нашим гражданам, не владеют на достаточном уровне украинским или русским языком. То есть полноценно не предоставляется правовая помощь, потому что без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют ", - уточнила омбудсмен.

А греческий суд довольно строго рассматривает дела украинских моряков.

"Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков, а условия их содержания не соответствуют минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. В частности, по словам родственников моряков, они находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении ", - добавила она.

По информации, которая имеется у Денисовой, в тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Двух украинских моряков Сергея Шваюк и Петра Литвинчука в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Мать моряка Литвинчука говорит, что перевозить мигрантов моряков заставили работодатели, украинцы ехали работать помощниками капитана на прогулочной яхте.

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