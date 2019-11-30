В Генпрокуратуре сказали, сколько людей признали виновными в событиях на Майдане

Униан Дела Майдана: виновными признали 59 человек

Виновными по делам евромайдан признали 59 человек.

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты", - заявили в Генеральной прокуратуре, передает Радио Свобода.

За первые девять месяцев 2019 управление специальных расследований сообщил о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. Направили в суд 81 обвинительный акт по 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.

В ГПУ подсчитали, что во время событий на Евромайдане пострадали 2442 человека. Из них - 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель. По данным украинских властей, во время Революции достоинства погибли 104 активистов и 17 правоохранителей.