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вторник, 24 сентября 2019 21:19

В ГБР сделали важное заявление относительно задержания бывшей жены Князева

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В ГБР сделали важное заявление относительно задержания бывшей жены Князева
ГБР проверит таможенников, которые пропустили бывшую жену Князева с незадекларированными деньгами. Фото: Prosv

ГБР начало расследование в отношении львовских таможенников, которые пропустили автомобиль с бывшей женой главы Нацполиции Сергея Князева и незадекларированными деньгами.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни ДФС. Это способствовало вывозу незадекларированных наличных средств в сумме 650 тыс. евро через государственную границу Украины", - об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отмечается, что указанные лица смогли беспрепятственно пройти таможенный досмотр на украинском пункте пропуска, несмотря на наличие незадекларированных денег.

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Дело квалифицируют как служебную халатность или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия. В случае доказательства вины таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Польские таможенники задержали на границе бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Она вместе с тремя другими людьми пыталась провезти незадекларированных 650 тыс. евро.

Виктория и Сергей Князев сейчас разведены, однако до сих пор могут проживать вместе. Как отмечается, на гражданскую жену главы Нацполиции оформлено большинство их общего имущества. При этом развод мог быть фиктивным, чтобы не декларировать доходы, автопарк, квартиры и дома.

Сергей Князев после разглашения информации о задержании жены подал в отставку.

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