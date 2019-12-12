В Фонде соцстрахования из-за воровства и коррупции годами был хронический дефицит средств - эксперт

Кирилл Сазонов Фото: Facebook

Служба безопасности Украины раскрыла махинации с выдачей поддельных медицинских справок во Львовской области, из-за которых Фонд социального страхования потерял более миллиона гривен. Комментируя это событие на своей странице в Facebook, политический эксперт Кирилл Сазонов отметил, что из-за воровства и коррупционных схем, Фонд уже многие годы теряет миллионы гривен и постоянно испытывает дефицит средств.

"Умников, выдававших липовые диагнозы, за которые назначают соцвыплаты, накрыла СБУ. Но сколько еще таких схем работает в Украине? Готов поспорить, что в каждой области найдутся "лавочки", предоставляющие подобные услуги", - считает эксперт.

Он также отметил, что при таком объеме коррупции и воровства, который существует в сфере соцвыплат, невозможно полностью обеспечить потребности действительно нуждающихся.

"Естественно, что обеспечить всех желающих с "липовыми профзаболеваниями" у Фонда Социального страхования просто не хватит средств, какой бюджет бы ему не выделили. Вот он и существует в перманентном дефиците. Новой власти необходимо принимать жесткие меры, чтобы остановить эту порочную практику", - подчеркнул Кирилл Сазонов.

Отметим, что ранее информационное агентство "Українські національні новини" сообщило, что во Львовской области СБУ раскрыла масштабную махинацию с соцвыплатами на профзаболевания. Группа чиновников, используя свое положение, наладили выдачу медицинских справок с поддельными диагнозами, по которым государство обязуется назначать пострадавшим социальные выплаты. В результате этой махинации Фонд социального страхования потерял более одного миллиона гривен.