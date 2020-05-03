В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы

Ввели ограничения на продажу товаров в "Эпицентре". Фото: Страна

С 3 мая, сети гипермаркетов "Эпицентр" запретили продавать стройматериалы, поскольку это нарушает правила работы во время карантина.

В частности, в "Эпицентре" в Броварах можно купить продукты питания, медицинские противоэпидемические товары, корм для животных, топливо. А отделы магазина с другими товарами завешены запретной лентой, туда нельзя заходить покупателям. Товары не первой необходимости можно заказать с доставкой, пишет "Страна".

Подобная ситуация и в нескольких других гипермаркетах "Эпицентр" в Киеве. В то же время в других регионах торговля идет в неизменном режиме.

Однако, ограничения касаются и гипермаркетов в Днепре. По словам автора Twitter-канала "Киберерудит" "Эпицентр" на Запорожском шоссе также перестал продавать стройматериалы.

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"В" Эпицентр "приехали копы и никого с товарами кроме антисептиков не будут выпускать. Все кассы, как по мановению волшебной палочки перестали пробивать" товары не первой необходимости", - написал блогер.

Официально порядок "только товары первой необходимости" действовал и ранее, однако в реальности его не соблюдали и продавали стройматериалы прямо через кассу. Это вызвало возмущение других предпринимателей, которые были вынуждены закрыться на карантин.