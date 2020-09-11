В Донецкой области умерла руководительница больницы, в которой диагностировали Covid-19

Покровск потерял высококвалифицированного специалиста и прекрасного человека. Фото: Reuters

В Донецкой области умерла руководительница больницы Наталья Кандыбка, в которой диагностировали Covid-19.

Женщине было 63 года. Об этом сообщается на странице Покровского городского совета в Facebook.

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"На 63 году жизни от коронавирусной болезни умерла Наталья Ивановна Кандыбка - главный врач КНП" Покровская городская больница Покровской городского совета Донецкой области ", - говорится в сообщении.

Лабораторные центры МОЗ Украины обеспечены тестами для диагностики Covid-19 на 1,5 месяца. Для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства из государственного "ковидного фонда". Закупки проходят в зависимости от темпов использования и потребности.