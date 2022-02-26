"В ДНК украинцев – воля, в ДНК России – страх" - инфлюэнсеры о войне в Украине

Третьи сутки в Украине идет полномасштабная война - войска России вторглись на территорию Украины и пытаются продвинуться вглубь государства. ВСУ героически защищает Украину от врага. Однако ряд граждан некоторых государств, в основном граждане РФ, верят дезинформации, отрицающей развертывание войны в Украине. Ради распространения правды о боевых действиях – украинские блоггеры, инфлюэнсеры записывают видео, в которых рассказывают правду о войне в Украине.

Gazeta.ua создала подборку видео украинских знаменитостей, которые они записали дома и в бомбоубежищах, рассказывая о страшных событиях в стране.

Видео с тегом STOP WAR IN UKRAINE записала журналистка, блоггер Маша Ефросинина. Она объяснила, что будет обращаться в видео не к подписчикам, а к российским звездам.

"Надеюсь, что видео дойдет на телеграмм-каналы, которым доверяют адекватные россияне. Я вижу, что вы поститесь, что вам очень жаль и стыдно. То, о чем прошу вас я – друзья, мои артисты – используйте свою многомиллионную аудиторию прямо сейчас, чтобы рассказывать всему русскому народу, что вы в беде, зачем вам ваши многомиллионные аудитории, чтобы постить ваши клипы, войны?

Чтобы нести прекрасное в этот мир? Вы остановили нашу жизнь и остановили наш мир. Поставили его на стоп. Никому очень скоро не понадобятся ваши клипы и войны. Если вы не призовете весь русский народ не верить фашистской пропаганде. Не верить, что вам рассказывают, что убивать мирных украинцев – это нормально, это спасение российской нации в Украине. Сделайте так, чтобы ваши дети не вынуждены были извиняться перед нашими потомками за то, что вы с нами делаете", – сказала Ефросинина.

Видео стало супер популярным в соцсетях, его активно перепочивают другие блоггеры.

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Блогерка, телеведущая Леся Никитюк, также обратилась к своим подписчикам из России. Сейчас знаменитость публикует сообщения в виде белого текста на черном фоне.

"Сегодня Путин начал войну с моей страной. 14% моих подписчиков из РФ передайте другим! Россия бомбит Украину! Если на ваших ТВ этого не показывают", - написала Леся.

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Блогерша-миллионница Александра Пустовит выставила в Instagram черно-белое видео с кадрами нападения России на Украину. На видео – раненые, беженцы. Люди спускаются в подвалы.

"Нет – лжи" - написала она.

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Предприниматель, меценат Андрей Фёдорив обратился к подписчикам в России. Он отметил, что их молчание способствует убийствам в Украине.

"Вчера Россия напала на Украину, объявила полномасштабную войну моей любимой Украине, объявив полномасштабную спецоперацию освобождения от нацизма. Нацисты, от которых вы пытаетесь освободить Украину – вот здесь. Я – тот же нацист, только он говорит 43 года на русском языке в Киеве. И никогда не сталкивался ни с какими проблемами.

Знаете почему? Я свободный человек в свободной стране. В ДНК украинцев – свобода, в ДНК России – страх. Именно эта воля драконит диктатора путина. В 1991 году вы изменили историю. Люди остановили путч (августовский путч – попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 года с целью не допустить распад СССР - Gazeta.ua). Ваши родители были смелыми людьми, мы восхищались ими. Но что изменилось? Куда девалась хваленая русская смелость? Ваше молчание одобряет эту войну с мирной страной, с мирными городами", - подчеркнул Андрей Федорив.

Продюсер, художественный руководитель "Дворца Украины" Сергей Перман обратился к подписчикам - сидя в бомбоубежище. Он отметил, что россиян дезинформируют о событиях в Украине.

"Специально для россиян: Если вам говорят, что атакуют только военную инфраструктуру, НЕ ВЕРЬТЕ!

Больницы, детские дома, школы, спальные районы. Как только атаковали Киевскую ТЭЦ 6, это тепло для гражданского населения. И это в КИЕВЕ, не в ДНР и ЛНР, не в зоне конфликта, это в центре столицы Украины, в центре Европы. А в остальном... держимся и продержимся! Пока в подвалах и бомбоубежищах, а наши ГЕРОИ на передовой!

Вас только лишили Евровидения и Мерседесов, полетов в некоторые страны. А НАС УБИВАЮТ!!!

ПОМОГИТЕ, НЕ МОЛЧИТЕ!!!

Вас максимум посадят на пару суток, А НАС УБИВАЮТ!!! ps привет вам из бомбоубежища, мы здесь проведем ночь. А как вам в теплых уютных кроватях? #россиянемолчи", - написал Перман.

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Актриса, шоувумен Елена Кравец обратилась к российским участникам игры КВН. Она призвала "что-нибудь придумать".

"Ребят, смотрите, сегодня уже не смешно. Игра меняется каждый день. Помните когда-то, когда мы играли в КВН, нам приходилось переписывать "домашку" или "визитку" за ночь. У вас еще есть время переписать ход этой игры. вас большая многомиллионная аудитория. Вы классно выдумываете, творите. Ребята, придумайте что-то! Мы здесь, мы выстоим, но с вами в игры больше не будем играть никогда. Включайтесь!" - сказала Кравец.

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К подписчикам из России обратилась и исполнительница Тина Кароль. Она записала видео возле иконостаса.

"Россияне, мы не заслужили такого. Но мы выстоим – мы смелы. Будем открыты всегда", - сказала Кароль.

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К россиянам также обратилась фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко. Она сказала, что никто здесь не боится врага.

"Вам не хватит духа нас преодолеть. Со станцией - вы не справитесь, не хватит клепки (россияне захватили Чернобыльскую атомную станцию - Gazeta.ua). За нами правда, вера, Бог, мир. Вы тупо о*уиваете от нашего сопротивления. Дальше больше! И ночь выстоим. И утро. А все русские "глупо молчащие деятели" - все вернется. Мы дома. Под обстрелами. Я не буду убегать! Руками разорву, сколько станет сил! До утра!" – сказала исполнительница.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

Эмоциональное видео под звуки сирены записала и певица Даша Астафьева. Она поблагодарила ВСУ и сказала, что каждую минуту молится, чтобы воины выжили.

"Сегодня, второй день безжалостной, подлой и беспощадной войны в моей родной стране, в Украине. Мы просыпаемся от взрывов и звука сирен... точнее мы не засыпаем... Страх и нервы просто не дают! и этот звук навсегда останется в нашей памяти "В памяти людей, которые совершенно не были готовы к такой жизни. И заслужили ли? Я впервые узнала, где подвал в моем доме. Здесь мы находимся с шести утра. Мой брат, я и все наши собаки. Такими послушными они не были отродясь]

Я впервые узнала, что такое паралич, когда не можешь ничего поделать – в окне вспышки от взрывов. В нашем подъезде остались люди из трех квартир, в укрытии мы и семья, живущие этажом ниже. Еще одна квартира, где живут пожилые люди, которым уже сложно ходить. Они отказываются от какой-либо помощи и остаются дома. Но мы с ними на связи. Знаете. Я никогда стараюсь не жаловаться и не просить. Но сегодня я не думаю о себе! Необходимо думать о мире в сердце каждого из нас. О мире, который снится каждую секунду, в каждом доме.

Я и моя семья находимся в Киеве! Мы остаемся дома, и готовы защищать и помогать каждому, кто в этом нуждается.

Мне не верится, что все это правда… и я сейчас говорю из подвала, не понимая, что всех нас ждет. Люди принимают разные решения... мы единогласно здесь! в Киеве. С теми, кто защищает и отдает жизнь за нас! Я благодарна каждому, кто не изменил и любит свою страну, не зря здесь родился и даже если умрет, то не зря! Украина – пример всему этому, как выяснилось теперь призрачному миру! Сколько дней мы просим о помощи и поддержке. Украина – Пример великого духа, бесстрашия и единения в мгновение! – написала певица.

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К россиянам также обратился певец, танцовщик Дмитрий Монатик. Он в рифмованной форме обратился к власти РФ, иронически спрашивая, именно этого хотела "русская власть". Стихи звучат на фоне реальных кадров из украинских городов после обстрелов войсками РФ.

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Страна-оккупант Россия вторглась в суверенное государство Украины около 4 утра 24 февраля. Сейчас продолжаются бои в нескольких направлениях, в том числе борьба за Киев. Участникам Территориальной обороны столицы выдали оружие, которое поможет остановить врага. Среди бойцов терробороны есть и украинские знаменитости.