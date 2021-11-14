В "Дия" появился сертификат для переболевших коронавирусом

В "Дия" появился сертификат переболевших коронавирусом. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный.
Во внутреннем сертификате отображается фото, которому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата и фамилия, имя и отчество человека.
Сгенерировать сертификат в "Дия" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. Сертификат действует в течение 90 дней.
При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год.
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Из приложения "Дія" убрали функцию удаления Covid-сертификата.
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