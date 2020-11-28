В день памяти жертв Голодомора председатели церквей отслужат панихиду

В 16:00 состоится общенациональная акция "Зажги свечу памяти". Фото: Reuters

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Глава греко-католической церкви Святослав в 15:20 отслужат общую панихиду по невинно убиенным на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Также неизменной остается и минута молчания в 16:00 и общенациональная акция "Зажги свечу памяти". Приобщиться к ней призвал также президент Украины Владимир Зеленский и Украинский институт национальной памяти.

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Традиция почтения этого национального траурного дня формировалась в Украине на протяжении 15 лет. Одним из этических принципов, которых годами придерживаются все участники церемонии, является отсутствие флагов и символики политических и общественных организаций, что свидетельствует про позаконьюнктурний и общенациональный характер мероприятия, а также об объединении вокруг этой исторической даты украинского общества. Ведь историческая память о Голодоморе и осознание несокрушимости украинской нации является тем, что объединяет Восток и Запад, Север и Юг Украины.