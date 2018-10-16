В четырех областных центрах уже включили отопление

Отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября. Фото: из открытых источников

В Киеве, Львове, Виннице и Броварах Киевской области официально стартовал отопительный сезон. Правда, тепло там подают преимущественно в детсады, школы, поликлиники, больницы, учреждения культуры.

В столице включили горячую воду, которой не было несколько месяцев из-за долгов за газ. В частности, она уже появилась на Троещине возле ТЭЦ-6. Местные жители рассказывают, что в некоторых домах уже даже потеплели батареи.

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Отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября. Однако, согласно правилам, местные органы власти принимают решение о запуске отопления после того, как на улице в течение 3 дней подряд средняя температура воздуха составит менее 8 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, бабье лето в Украине продлится еще в течение недели. Будет солнечно и без осадков. Это связано с антициклоном Viktor.