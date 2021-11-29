В честь создания 14 ОМБр военный Николай Луговой за 27 часов пробежал 270 км – из Владимира во Львов

Расстояние в 270 км из Владимира-Волынского до Львова и обратно воин-спортсмен одолел за 27 часов. Фото: Facebook

Николай Луговой, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, пробежал ультрамарафон в честь седьмой годовщины создания воинской части. Об этом 28 ноября сообщили в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.

Луговой финишировал 27 ноября в 19.30 у парка Славянский во Владимире-Волынском Волынской области.

"Расстояние в 270 км из Владимира-Волынского до Львова и обратно воин-спортсмен одолел за 27 часов, хотя предварительно планировал значительно большее время. Бежал непрерывно, потому что остановки, по словам парня, плохо повлияли бы на мышцы и бежать было бы сложнее", – отметили в посте.

Спортсмена во время забега сопровождали военные медики. По их словам, проблем со здоровьем у Лугового не возникало.

В Киеве в 28-м ежегодном благотворительном Пробеге под каштанами приняли участие почти 11 тысяч человек.