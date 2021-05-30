На Пробег под каштанами вышли 11 тысяч человек

Киев отмечает День города. Фото: КГГА

В Киеве в 28-м ежегодном благотворительном Пробеге под каштанами приняли участие почти 11 тысяч человек.

Пробег проходил с соблюдением карантинных норм и ограничений. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Все участники прошли температурный скрининг, соблюдали дистанцию, старты были организованы волнами.

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Также в благотворительном забеге принял участие министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Киев празднует День города каждое последнее воскресенье мая. Сегодня основные мероприятия ожидаются в центре города. Также на Певческом поле пройдет второй день фестиваля Kyiv fan fest.