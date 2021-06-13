В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж

В Мариуполе Донецкой области состоялся марш по случаю освобождения города в 2014 году от пророссийских боевиков.

В нем принял участие полк "Азов", который освобождал город от оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.

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Участники шествия несли флаги Украины и баннеры с надписями "Мариуполь благодарит полка Азов" и "Поддерживаем полк Азов".

Украинские войска освободили от оккупантов Мариуполь13 июня семь лет назад. Город до сих пор остается лакомым куском для Кремля, так как имеет стратегическое значение.