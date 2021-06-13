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воскресенье, 13 июня 2021 16:25

В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
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В Мариуполе Донецкой области состоялся марш по случаю освобождения города в 2014 году от пророссийских боевиков.

В нем принял участие полк "Азов", который освобождал город от оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.

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Участники шествия несли флаги Украины и баннеры с надписями "Мариуполь благодарит полка Азов" и "Поддерживаем полк Азов".

В Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения города от боевиков. Фото: mariupolrada.gov.ua
В Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения города от боевиков. Фото: t.me/nationalcorps
В Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения города от боевиков. Фото: t.me/nationalcorps
В Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения города от боевиков. Фото: t.me/nationalcorps
В Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения города от боевиков. Фото: t.me/nationalcorps

Украинские войска освободили от оккупантов Мариуполь13 июня семь лет назад. Город до сих пор остается лакомым куском для Кремля, так как имеет стратегическое значение.

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Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

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