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вторник, 28 января 2020 15:39

"В чем смысл правосудия?" – известные украинцы записали клип в поддержку Рифмастера

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&quot;В чем смысл правосудия?&quot; – известные украинцы записали клип в поддержку Рифмастера
Известные украинцы записали клип в поддержку Андрея Riffmaster Антоненко. Фото: rbc.ua

Украинские общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры и режиссеры создали видео на песню "Смысл" от группы Андрея Антоненко Riffmaster. В чем "Смысл" правосудия, спрашивают создатели клипа.

Опубликовали видео на странице Re: Evolution film в соцсети Facebook.

"В видео на песню "Смысл"от группы Андрея Антоненко Riffmaster снялись... деятели, осознающие, что свобода каждого из нас сегодня под угрозой и каждого из нас сегодня могут обвинить в совершении преступления. Но все мы хотим жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности являются базовыми ценностями. В эпоху постправды правда должна быть под защитой. В современных условиях скрыть правду невозможно. Но защитить ее сложно, особенно когда заинтересованные в ее сокрытии управляют правосудием. Защитить правду и наказать настоящих преступников - это и есть СМЫСЛ! " - говорится в заметке.

Клип создан не студии Re: Evolution film. Режиссер и оператор Елена Божко, монтаж: Виктор Придувалов, Александр Кулак. Постпродакшн: mental dRive studio. Администрирование Соня Сотник.

В клипе снялись Виталий Кириченко, Сашко Положинский, Олег Собчук, Соня Сотник, Анастасия "Стасик" Шевченко, Виктор Придувалов, Ярослав Пилунский, Александр "Фоззи" Сидоренко, Сергей Кузин, Женя Галич, Ахтем Сеитаблаев, Борис Таршис, Екатерина Степанкова, Владимир Балух, Евгений Степаненко, Светлана Орличенко, Андрей Яценко (Diezel), Александр Ярмола, Дмитрий Шуров, Ашот Арушанов, Юрий "Юркеш" Юрченко, Юрий Макаров, Антон Слепаков, Елена Божко, Евгений Кибец, Римма Зюбина, Сергей Танчинец, Алексей Зволинский, Алексей Курбаков (Лелик), Виктория Ягич, Иван Ленё, Дмитрий Сазонов, Леся Литвинова, Анатолий Вексклярский, Лариса Руснак, Олег "Фагот" Михайлюта, Сергей Мартынюк, Валерий Ананьев, Александр Гагаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: у адвокатов есть документы для оправдания Антоненко

"12 декабря 2019 года полиция задержала так называемых "подозреваемых" в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военный медик Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант, участник АТО на Востоке Украины и действующий сержант ССО ВСУ Андрей Riffmaster Антоненко. Доказательства, которые представили на скандальном брифинге руководители полиции и следователи, не убедили общественность в причастности Андрея, Юли и Яны к резонансному убийству известного журналиста. Под угрозой Презумпция невиновности - основополагающая статья цивилизованного правосудия. Сегодня в Украине, европейской стране, нарушаются основы европейской демократии. Сегодня каждый гражданин Украины под угрозой. Сегодня убийцей могут объявить именно тебя", - подчеркнули в обращении.

Как отмечают в команде проекта, до сих пор не предоставлено ни одного доказательства причастности Андрея, Юли и Яны к преступлению против Павла Шеремета. В суде оперируют только эфемерными предположениям, грубо нарушены права человека на защиту, а адвокаты до сих пор не допущены к материалам дела.

13 декабря Печерский суд арестовал до 8 февраля 2020 года военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко. Суд также арестовал врача-хирурга Юлию Кузьменко. Перед этим суд избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестре Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, до 8 февраля.

24 января Яне Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

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