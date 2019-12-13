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пятница, 13 декабря 2019 23:20

Подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко взяли под стражу

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Автор: REUTERS/Valentyn Ogirenko
 

Суд избрал меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Решение объявил судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.

"Применить относительно подозреваемой Кузьменко Юлии Леонидовны меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - огласил он.

Так суд удовлетворит ходатайство прокуроров.

Более 10 человек просили отпустить Кузьменко на поруки. Среди них народные депутаты, главврач Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Владимир Жовнир - руководитель подозреваемой.

"Апелляция будет обязательно", - заявил адвокат.

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12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

По информации следствия, Кузьменко заложила взрывчатку под машину журналиста. Антоненко называют организатором убийства Шеремета.

Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

В октябре президент Владимир Зеленский анонсировал результаты расследования убийства Шеремета. Он отметил, что сменит руководство МВД, если не будет результата.

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