Военной Дугарь избрали меру пресечения

Суд отправил под домашний арест военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Соответствующее решение огласил судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.
"Применить относительно подозреваемой... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - обьявил судья.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
До 8 февраля Дугарь запретили покидать место жительства в смт Новомосковск Днепропетровской области. Также обязали прибывать к следователю или в суд по первому вызову. Не общаться с другими подозреваемыми по делу. Сдать украинский и заграничный паспорта.
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12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
По информации следствия, Дугарь проводила разведку места преступления за несколько дней до убийства.
Народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку, свидетельствующую, что Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО.
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