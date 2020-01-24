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пятница, 24 января 2020 17:11

Убийство Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь

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Убийство Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Яна Дугарь теперь под ночным домашним арестом с 20:00 до 7:00. Фото: РБК-Украина

24 января подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения, сообщает РБК-Украина.

Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отправив Дугарь под ночной домашний арест с 20:00 до 7:00.

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"Удовлетворить частично ходатайство адвокатов. Изменить примененную к подозреваемой Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на меру пресечения в виде домашнего ареста на период с 20 часов до 7 часов", - сообщил судья Роман Новак.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил место круглосуточного ареста Дугарь с Днепропетровской области на город Киев.

Военную медсестру Яну Дугарь вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко, детским кардиохирургом и волонтером Юлией Кузьменко, а также ветеранами российско-украинской войны 40-летней Инной и 41-летним Владиславом Грищенко подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издание "Украинская правда" Павла Шеремета, 44 года.

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