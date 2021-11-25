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четверг, 25 ноября 2021 12:11

В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

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В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США
К Черному морю следует американский ракетный эсминец. Фото: twitter.com/USNavyEurope

Американский эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) следует в Черное море.

Об этом сообщила пресс-служба шестого флота военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в Twitter.

Судно уже начало переход в северном направлении и будет работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Вероятно, эсминец примет участие в учениях.

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В конце октября в Черное море вошел флагман шестого флота ВМС США USS Mount Whitney, 1 ноября - американский эсминец USS Porter.

Присутствие американских кораблей в Черном море вызвало острую реакцию России. Ее президент Владимир Путин заявил, что обучение НАТО в Черном море якобы представляет угрозу России, поскольку Альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием. Кремль подчеркнул, что следят за кораблями, "чтобы не допустить провокации".

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