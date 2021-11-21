Россияне следили за кораблями США в Черном море

Корабль USS Porter в порту Стамбула / Getty Images

Российские фрегат и крейсер несколько дней следили за американским кораблем USS Porter во время его транзита по Черному морю в рамках учений на прошлой неделе.

Во время четырехдневного перехода из Грузии в Румынию USS Porter с крылатыми ракетами Tomahawk в сопровождении USS Mount Whintey – большего, но менее вооруженного корабля, а также других судов союзных стран прошли по Черному морю. Об этом пишет Wall Street Journal.



Над американским кораблем "завис" российский вертолет. Через 8 мин вертолет двинулся к кораблю Mount Whintey.

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"Несмотря на напряженность, маневры россиян были безопасными и профессиональными", - говорит капитан Кайл Грант, отвечающий за эсминцы в Европе.

Наконец, американские корабли успешно прибыли в Румынию, а русские ушли, как только корабли США вышли из международных вод. В этом году США провели семь транзитов через Черное море, и каждый раз российские корабли их отслеживали. По словам американских военных, больше нигде за кораблями США и союзников так не следят.

30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter. Позже к нему присоединился USS Mount Whitney. Последний 13 ноября принял участие в совместных тренировках в акватории Черного моря вместе с кораблями Украины, Турции и Румынии.

В США заявили, что все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, включая Черное море.

Посольство США в Украине отреагировало на заявления пресс-секретаря президента страны-агрессора России Пескова, что Россия "не представляет угрозы". Посольство опубликовало видео с фото российских военных и военной техники на Донбассе. Также фото с места крушения самолета MH17, который оккупанты сбили в июле 2014 года.