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вторник, 23 ноября 2021 10:24

Патрульные катера из США прибыли в Украину - фото
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Во вторник, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из американского города Балтимор в Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки", - говорится. в сообщении.

Командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа выразил благодарность американским партнерам за многолетнюю поддержку Украины. По его словам, в Украине "высоко ценят вклад США в сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации".

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Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО, добавили в сообщении.

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи по безопасности на $60 млн от правительства США для нужд ВСУ, содержащей боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и т. д.

Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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