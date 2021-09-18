В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек

В Чернобыльскую зону возвращаются медведи. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыле увеличилось количесто медведей. Их не стало там еще с начала ХХ в. Но в последние годы исследователи все чаще замечают этих хищников.

Впервые их удалось сфотографировать в 2014 году, передает bbc.com.

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Этим летом они несколько раз попадали в объективы фотоловушек. Исследователь дикой природы Сергей Гащак говорит, что это только начало - медведи возвращаются на земли, что покинул человек.

В зоне отчуждения в объектив фотоловушки попал благородный олень. Специалисты добавили, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета здесь их популяция достигла в последние десятилетия.