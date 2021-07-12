Показали благородное животное в Чернобыльской зоне

Фото: фотографии с фотоловушек "Полесья"

В зоне отчуждения в объектив фотоловушки попал благородный олень.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

"Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Эти красивые, выносливые и изящные копытные (таки благородные) издавна были на Полесье привычным зверем. Однако к началу XX века их почти истребили", - говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета здесь их популяция достигла в последние десятилетия.

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На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попал больной волк. Животное болеет демодекозом - повышенным размножением подкожного клеща.