Показали фото больного волка в Чернобыльской зоне

На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попал больной волк. Животное болеет демодекозом - повышенным размножением подкожного клеща.

Об этом в Facebook сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Автор: фотография с фотоловушек "Полесья" Волк болен демодекозом

"Волков мы чаще всего представляем как серых пушистых красавцев с благородной осанкой и гордым взглядом. Но и они стареют, болеют, паршивеют", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, волку остается только упорно чесаться, поскольку "у природы нет персональных врачей".

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Ранее в Чернобыле в который раз заметили лошадь Пржевальского. Животное встретили прямо на проезжей дороге.