Супруги приютили щенка, который оказался волком

Супруги из Чернигова в октябре прошлого года приютили щенка, который вскоре оказался волком.

Исхудалого и с подпитой лапой щенка заметила возле школы Кристина Макеенко и позвала с собой, чтобы накормить. Так животное поселилась в семье, рассказывает "Суспільне".

Фото: "Суспільне"

Найденыша назвали Бани. Что он не собака, хозяева понимали постепенно. Четвероногий боялся людей, совсем не лаял, высоко прыгал, а привычный рацион собаки ему не подходил. Сначала супруги это объясняли психологической травмой.

Первым предположил, что Бани - волчонок, сосед. Ближе к зиме животное тало пушистым и окрепло. Тогда же начали консультироваться с зоологами, которые подтвердили догадки.

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Сейчас волчонок съедает не менее 2 кг сырого мяса в день. Любимое развлечение - барахтаться в куче перегноя. Перед Новым годом его посадили на цепь, чтобы не навредил себе и другим.

"Просто держать его на цепи или в клетке, как собаку, - нереально. Это абсолютно точно всегда заканчивается тем, что волк куда-то убегает, погибает или, к сожалению, может напасть на домашних животных, даже на человека", - рассказала главный зоолог Киевского зоопарка Марина Шквыря.

Под Киевом обнаружили собаку, которая лежала и не двигалась. Хвостатого заметили местные жители и вызвали команду спасения животных. Рентген показал более 10 пуль в его теле.