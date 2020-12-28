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понедельник, 28 декабря 2020 14:10

Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
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В субботу, 26 декабря, в селе Зазимье под Киевом обнаружили собаку, которая лежала и не двигалась. Хвостатого заметили местные жители и вызвали команду спасения животных.

Животное они наблюдали 4 дня. Пес появился в селе неожиданно, несколько дней бегал по улицам, а потом упал и больше не вставал, сообщили в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Экипаж выслушал мнение людей. Они искали охотника, который согласился бы застрелить его (собаку. - Gazeta.ua), чтобы не мучился, но такого не нашли", - говорится в сообщении.

Собаку госпитализировали. Это мальчик среднего размера. Назвали его Заза.

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"Рентген показал более 10 пуль в его теле. В собаку стреляли, и неоднократно. Одна пуля застряла в позвоночнике, другие повредили внутренние органы, еще одна попала в лапу. Состояние критически тяжелое, задние лапы парализованы. МРТ сделать нельзя, потому что пули в теле не позволяют провести процедуру", - рассказали спасатели.

Сейчас проводятся мероприятия по стабилизации состояния животного. Из-за большого количества повреждений и того, что пес пролежал с ними 4 дня, прогнозы осторожны.

В харьковском приюте для животных пес Тофик спас более 30 собачьих жизней. 4 года назад его привезли с тяжелыми ожогами, а теперь он сам отдает хвостатым пациентам часть собственной крови.

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Дата
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