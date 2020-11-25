Пес из харьковского приюта спас жизни 32 животных

Така допомога потрібна постраждалим в ДТП або покусаним кліщами хвостатим. Фото :" 5 канал"

В харьковском приюте для животных пес Тофик спас более 30 собачьих жизней. 4 года назад его привезли с тяжелыми ожогами, а теперь он сам отдает хвостатым пациентам часть собственной крови.

Чтобы спасать жизнь другим животным, Тофик должен быть очень терпеливым. За раз у почетного донора берут не более 80 мл крови. Во время процедуры пес должен 40 мин неподвижно лежать, передает "5 канал".

"Переливание крови является уже последним мероприятием, последним барьером. Если нам не помогает переливание, то не поможет уже ничего", - объясняет старший ветеринар приюта Дмитрий Войцеховский.

Такого рода помощь обычно требуется пострадавшим в ДТП или покусанным клещами, ведь банков крови для животных в Украине нет. Тофик спас уже 32 собачьих жизни, за его здоровьем внимательно следят.

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