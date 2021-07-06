По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"

В Чернобыльской зоне в очередной раз заметили лося. Фото: pixabay.com

По Припяти разгуливал лось в сопровождении собак. Охранники пытались задержать его, но безрезультатно.

Соответствующее видео распространил Центр организационно-технического и информационного обеспечения в Facebook.

"В Припяти, которое считалось заброшенным городом, посетители увидели жителя. Охранники Припяти пытались задержать его, но после короткого преследования лосю удалось убежать", - говорится в посте.

На кадрах видно, как рогатый неспешно шагал по улице города в зоне отчуждения. Услышав людей, животное ускорилось и убежало. За ним побежало несколько собак.

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На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попал больной волк. Животное болеет демодекозом - повышенным размножением подкожного клеща.