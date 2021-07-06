По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
Просмотров: 9
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 828
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
Просмотров: 774
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 207
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 549
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2412
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 351
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
9
12
7
3
5
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
Пекинская утка стала звездой интернета: чем прославилась пернатая
Пекинская утка стала звездой интернета: чем прославилась пернатая
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные &quot;апартаменты&quot;
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные "апартаменты"
Начался фестиваль, на котором едят собак
Начался фестиваль, на котором едят собак
Видео
Все видео
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Лето в зоне отчуждения: показали уникальные кадры из жизни животных
Лето в зоне отчуждения: показали уникальные кадры из жизни животных
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 207
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2331
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1098
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2448
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 45
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
вторник, 06 июля 2021 19:15

По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"

  Комментировать
По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой &quot;охраны&quot;
В Чернобыльской зоне в очередной раз заметили лося. Фото: pixabay.com

По Припяти разгуливал лось в сопровождении собак. Охранники пытались задержать его, но безрезультатно.

Соответствующее видео распространил Центр организационно-технического и информационного обеспечения в Facebook.

"В Припяти, которое считалось заброшенным городом, посетители увидели жителя. Охранники Припяти пытались задержать его, но после короткого преследования лосю удалось убежать", - говорится в посте.

На кадрах видно, как рогатый неспешно шагал по улице города в зоне отчуждения. Услышав людей, животное ускорилось и убежало. За ним побежало несколько собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации

На территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попал больной волк. Животное болеет демодекозом - повышенным размножением подкожного клеща.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «По Припяти разгуливал рогатый красавец в сопровождении четырехлапой "охраны"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Под тентом цирка за 10 мин. сгорели 167 человек

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Музыку к фильмам начал писать после 30 лет - умер самый известный в мире композитор

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42780
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 20106
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 17037
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11700
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 11565
Животные
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации
9
 Просмотров: 1107
Хорек-вещун спрогнозировал победителя в матче Украина-Англия
Хорек-вещун спрогнозировал победителя в матче Украина-Англия Просмотров: 3051
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
 Просмотров: 477
"Дали номер дежурных электриков" - как неравнодушные спасали семью аистов
"Дали номер дежурных электриков" - как неравнодушные спасали семью аистов
 Просмотров: 324
Пекинская утка стала звездой интернета: чем прославилась пернатая
Пекинская утка стала звездой интернета: чем прославилась пернатая
12
 Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
16
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 235
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть