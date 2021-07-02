Альпинисты полезли спасать кота с 23-го этажа: фото спецоперации

В Киеве на ул. Коновальца спасли кота от падения с 23-го этажа. Застрял четвероногий на подоконнике нежилой квартиры.

Об этом сообщила Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Спасатели рассказали, что животное бездомное. Некоторое время жило в подъезде, где его подкармливали местные жители. На днях усач исчез. Поиски результатов не дали. Пушистика увидели с окна жители соседнего дома и обратились к команде спасения животных.

Спасти животное оказалось непросто. Сняли кота только после того, как он попала в "ловушку".

"Для спуска к коту веревка была повешена с технической площадки 26-го этажа, и высотник начал спуск. Заметив спасателя, кот немедленно начал убегать. Он быстро перебрался на крышу соседнего дома и спустился по нему на два этажа ниже. Затем залез в водосток и начал перемещаться по нему. Спасатели наблюдали за перемещениями кота по фасаду здания. Надо было ждать, когда он доберется до более-менее безопасное место", - говорится в посте.

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Позже кот спустился на уровень 19-го этажа. Там он спрятался в ливневку. Но увидев спасателей, снова испугался и слез на этаж ниже.

"Ниже прыгать было уже некуда. Выступающие части фасада закончились, следующий шаг кота был бы к смерти. Решили не нервничать кота дальше и не спускаться к нему. По веревке на балкон спустили и установили автоматическую ловушку. Веревку зафиксировали и закрепили так, чтобы кот не упал, если попадется. Через сутки кот все же зашел в ловушку и был успешно поднят", - добавили спасатели.

Выброшенный с седьмого этажа котенок ищет дом. Изверг выбросил из окна кошку с ее четырьмя малышами. Так он отомстил животному за то, что оно его поцарапало. От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Четвертый котенок выжил чудом.