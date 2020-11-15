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воскресенье, 15 ноября 2020 15:00

В центре Киева известные украинцы говорили о политзаключенных
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В центре Киева говорили о политзаключенных
Фото: espreso.tv
В центре Киева говорили о политзаключенных
В центре Киева говорили о политзаключенных
В центре Киева говорили о политзаключенных
В центре Киева говорили о политзаключенных

15 ноября в 12.00 на Софийской площади в Киеве началась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыма и пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской обл.

Акцию организовали Украинский ПЕН-клуб и Центр гражданских свобод, передает "Эспрессо".

Цель мероприятия напомнить украинском и мировой общности об украинских политзаключенных и призвать представителей власти использовать каждую возможность для их освобождения.

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Истории политзаключенных рассказывали известные писатели, журналисты, актеры и музыканты. К акции присоединились писатели Андрей Курков и Лариса Денисенко, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр "Фоззи" Сидоренко, журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал до конца этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.

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Дата
15
ноября

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