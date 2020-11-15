В центре Киева известные украинцы говорили о политзаключенных

Фото: espreso.tv

15 ноября в 12.00 на Софийской площади в Киеве началась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыма и пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской обл.

Акцию организовали Украинский ПЕН-клуб и Центр гражданских свобод, передает "Эспрессо".

Цель мероприятия напомнить украинском и мировой общности об украинских политзаключенных и призвать представителей власти использовать каждую возможность для их освобождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российская сторона сорвала обсуждение обмена пленными

Истории политзаключенных рассказывали известные писатели, журналисты, актеры и музыканты. К акции присоединились писатели Андрей Курков и Лариса Денисенко, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр "Фоззи" Сидоренко, журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал до конца этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.