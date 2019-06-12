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среда, 12 июня 2019 20:13

В большинства руководителей российских спецслужб есть награды от СБУ

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В большинства руководителей российских спецслужб есть награды от СБУ
Народный депутат от "Батькивщины" Владислав Бухарев стал председателем Службы внешней разведки Фото: facebook.com/vladislav.buharev

Новоназначенный глава Службы внешней разведки генерал-лейтенант Владислав Бухарев не имеет нужного опыта.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Александр Кочетков.

"В Зеленского очень короткая скамейка, с которой можно выбирать. Это очередная человек, которого он знает лично со свое предварительной концертной деятельности. Они знакомы семьями, доверие. Поэтому для президента не имеет значения, что этот человек не занималась вопросами военной разведки. Он ничего в этом не понимает. Боевой офицер, который был на фронте и работал в СБУ - это хорошо. Но разведка - это очень специфическая работа. Ей нельзя научиться по книжкам. Надо пройти школу. Знания, которые должно приносить эта служба, для руководства страны бесценны. Особенно в условиях войны. С равжних специалистов в вопросах внешней разведки у нас почти не осталось ", - говорит Кочетков.

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Эксперт убежден, что медаль ФСБ "За боевое содружество" Бухарева не говорит о его связи с Россией.

"Награда от ФСБ абсолютно ничего не значит. Руководители военных ведомств к каждому празднику обмениваются такими медалями. Находят любые поводы, часто просто смешны. Это абсолютно устоявшаяся практика. У каждого работника СБУ, или военного на руководящих должностях они есть. Скорее всего президент просто не знал о ней. Надо было рассказать, что награды СБУ у большинства руководителей российских спецслужб, таких, как ГРУ и ФСБ. Оказалось, что у Зеленского и его команды откровенные проблемы с пиаром и объяснением собственных действий", - считает Александр Кочетков.

Владислав Бухарев - народный депутат Украины, бывший первый заместитель председателя СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ, генерал-лейтенант налоговой милиции.

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