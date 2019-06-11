Опыт против награды ФСБ России: в сети обсуждают назначение главного разведчика

Автор: facebook.com/vladislav.buharev

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Им стал народный депутат от "Батькивщины" Владислав Бухарев.

Ранее Бухарев занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и заместителя главы СБУ. Его характеризуют как "незамеченного в громких коррупционных скандалах, но очень не бедного человека". Имеет специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции и воинское звание - генерал-лейтенант.

Gazeta.ua собрала мнения пользователей, имеющих отношение к политики, о назначении Бухарева.

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До Владислава Бухарева должность руководителя Службы внешней разведки Украины возглавлял Егор Божко. 13 марта Петр Порошенко уволил его и назначил заместителем министра иностранных дел.