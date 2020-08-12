В Ассоциации КУБ рассказали, как победить застройщиков-аферистов

Тимофей Тупчик (в центре) убежден: добровольное страхование на строительстве защитит как строителей, так и инвесторов

Ассоциация "Кола українських будівельників" (КУБ) обратилась к правительству и парламентариям с предложением внести в законодательство, регулирующее строительную отрасль, изменения, которые будут вводить в Украине систему добровольного страхования строительно-монтажных рисков.

С соответствующим предложением выступил представитель Ассоциации "Кола українських будівельників", основатель компании LikeIT development Тимофей Тупчик, выступая на встрече застройщиков с представителями власти по случаю Дня строителя, которая состоялась под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает информационный портал Ассоциации "КУБ-Инфо".

"К сожалению, в Украине действительно присутствует такое явление, как застройщики-аферисты, которые после себя оставляют руины, с которыми потом приходится что-то делать. Один из наиболее эффективных мировых способов борьбы с этим явлением – это введение системы страхования строительства", - заявил Тупчик.

"Во многих моментах введение страхования помогло преодолеть и коррупцию, так как на стороне застройщика появляется дополнительный тяжеловес в виде финансово-страховой структуры, которая отстаивает его интересы перед органами контроля", - добавил девелопер.

Кроме того, он отметил, что гарантированное страхование также может стать гарантией и для инвестора в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств. "Вкладчики будут уверены, что строительство будет завершено и они получат свои квадратные метры", - считает Тупчик.

"Прошу Вас обратить на это внимание и, я думаю, что Украина на сегодняшний день находится в том состоянии, чтобы действительно идти по этому пути развития, поскольку система гарантированного страхования показала свою эффективность во всем цивилизованном мире", - обратился застройщик к премьер-министру.

При этом он предостерег, что сегодня в Украине не стоит навязывать всем обязательное страхование, хотя этого хотели бы страховщики. По мнению Тупчика, страхование должно быть добровольным для застройщика и должно стать альтернативой разрешительной системе, чтобы у застройщика был выбор не страховаться и тогда его строительство проверяет государство, или страховаться и тогда ответственным за соблюдением всех строительных норм стал бы страхователь. "Предоставить такую возможность выбора для застройщика – это было бы своевременно и, как мне кажется, очень правильно", - подчеркнул Тупчик.

Напомним, в действующем законодательстве Украины не предусмотрена возможность страхования строительно-монтажных рисков. Сейчас идет реформа градостроительства, Государственная архитектурно-строительная инспекция находится в состоянии ликвидации, взамен созданы новые органы власти, между которыми будут разделены функции, которые ранее монопольно принадлежали ГАСИ. В Верховной Раде готовятся законодательные изменения, которые обеспечат выполнение новыми органами своих функций и создадут новую систему государственного регулирования в строительстве. Эта система помимо прочего предусматривает также внедрение страхования строительно-монтажных рисков.